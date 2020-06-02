Красноярск, , 02:18 — REGNUM За достоверную информацию о нападении на инкассаторов в Красноярске Сбербанк выплатит вознаграждение в один миллион рублей. Об этом 1 июня сообщает пресс-центр Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

Напомним, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска произошло нападение на машину инкассаторов, доставивших деньги в отделение Сбербанка. В настоящее время раненые при нападении инкассаторы прооперированы и находятся больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись вооружённого нападения на инкассаторов около отделения Сбербанка появилась в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, как вооружённые длинноствольным оружием мужчины подбегают к вышедшим из машины инкассаторам, обстреливают их и убегают с захваченной сумкой.

Ориентировки на преступников переданы на все посты и в ближайшие районы края. Предполагается, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер».

По факту вооружённого нападения ни инкассаторов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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