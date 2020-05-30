Красноярск, , 08:24 — REGNUM Видеозапись вооружённого нападения на инкассаторов около отделения Сбербанка в Красноярске утром 30 мая появилось в социальных сетях.

На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, как двое преступников, вооружённых длинноствольным оружием, подбегают к вышедшим из инкассаторской машины сотрудникам, обстреливают их и убегают с захваченной инкассаторской сумкой.

По информации из краевого минздрава, в настоящее время раненые при нападении инкассаторы прооперированы и находятся в реанимации. Их состояние оценивается, как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, утром 30 мая на ул. Щорса в Кировском районе Красноярска на машину инкассаторов произошло нападение.

Ориентировки на преступников переданы на все посты и в ближайшие районы края. Предполагается, что подозреваемые могут передвигаться на автомобиле «Гранд Черокки» или «Рейнж Ровер».

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