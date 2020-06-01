Габороне, , 23:09 — REGNUM Более 110 случаев гибели слонов зафиксировано в Ботсване. Об этом 1 июня сообщило министерство окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма страны на своей странице в Facebook.

Первая информация о гибели слонов стала поступать 11 мая. На тушах погибших животных не нашли никаких следов насильственной смерти, что исключило из вероятных причин гибели браконьерство. Мёртвые слоны были обнаружены в районах вокруг Серонги, Битши, Эретши и Гунотсоги.

Министр окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Филда Нани Керенг лично посетила места обнаружения погибших животных для ознакомления с ситуацией.

Исследования показали, что причиной смерти не может являться заболевание сибирской язвой, либо отравление животных человеком. В настоящее время расследование массовой гибели слонов продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении туши беспёрой морской свиньи, которая относится к вымирающему виду, у берегов Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Южной Кореи обнаружена туша беспёрой морской свиньи