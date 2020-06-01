Сонгеа, Танзания, , 11:25 — REGNUM В муниципалитете Сонгеа области Рувума в Танзании были обнаружены тела двух влюбленных — 24-летних Джексона Хамиса и Ленисты Млиго. Молодые люди совершили самоубийство при загадочных обстоятельствах. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, тела влюбленных были обнаружены в разных частях города.

Начальник полиции области Рувума полковник Саймон Маингва сообщил, что инцидент произошел рано утром 29 мая. Он добавил, что самоубийство девушки могло быть инсценировано. Рядом с ее телом обнаружили ее спящего двухлетнего сына, заявил Маингва.

Полковник отметил, что перед инцидентом влюбленные поссорились, поскольку молодой человек заподозрил девушку в неверности.