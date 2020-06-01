Якутск, , 08:44 — REGNUM В Алданском районе Якутии утром 31 мая 23-летний парень выехал на Toyota Voltz на встречную полосу и на скорости опрокинул автомобиль в кювет. 19-летний пассажир погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Читайте также: В массовом ДТП в Саратове пострадали годовалый ребёнок и четверо взрослых

ДТП со смертельным исходом произошло на федеральной автотрассе «Лена». Водитель отделался ушибами и ссадинами.

«Автомобиль ехал со скоростью 130 км/ч. Водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения: результат освидетельствования показал 0,66 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он признался, что всю ночь до утра вместе с друзьями пил. Стаж вождения — менее пяти лет. Ремнями безопасности никто в машине пристёгнут не был», — пояснили в МВД.

Всего с начала 2020 года по вине пьяных водителей в регионе произошло 20 ДТП, в результате которых два человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД выявлено и отстранено от права управления более двух тысяч нетрезвых автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек, в том числе годовалый ребёнок, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Саратове.