Саратов, , 23:23 — REGNUM Пять человек, в том числе годовалый ребёнок, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Саратове. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба УГИБДД Саратовской области.

Авария произошла около 18:40 мск на улице Тарахова. Столкнулись автомобили KIA Sorento, ВАЗ-2114 и Mitsubishi. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель KIA. 43-летний мужчина допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП пострадали 29-летний водитель ВАЗ, его 21-летний пассажир и годовалый ребенок, а также 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка, пассажиры Mitsubishi. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку обстоятельств и причин ДТП.

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