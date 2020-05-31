Москва, , 17:05 — REGNUM Неприемлемым назвал применение спецсредств в отношении журналистов сотрудниками правоохранительных органов в США МИД России. Соответствующий комментарий был опубликован 31 мая пресс-службой российского ведомства.

В МИД РФ выразили обеспокоенность участившимися случаями необоснованного насилия, а также необоснованного задержания журналистов сотрудниками правоохранительных органов США во время освещения протестных акций, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В частности, в российском ведомстве отметили, что считают неприемлемым использование американской полицией спецсредств, таких, как слезоточивые аэрозоли и резиновые пули, против журналистов, особенно после предъявления пресс-карты. Исходя из этого, МИД расценил как акт необоснованной жестокости со стороны полиции Миннеаполиса распыление перечного спрея в лицо журналисту РИА «Новости» Михаилу Тургиеву, несмотря на предварительную идентификацию его в качестве журналиста.

МИД назвал недопустимыми нападения со стороны сотрудников правоохранительных органов на журналистов во время исполнения ими своего профессионального долга. В российском ведомстве выразили надежду на то, что компетентные органы США проведт тщательное расследование указанного и подобных ему инцидентов.

Кроме того, в российском МИД напомнили властям США о необходимости следования принятым ими международным обязательствам по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов.

МИД России обратился с настоятельным призывом отреагировать на произвол правоохранительных органов США к профильным международным организациям, а также к правозащитным НПО.

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