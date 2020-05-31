Москва, , 16:28 — REGNUM Около 80 деревьев были повалены сильным штормовым ветром за два дня в Москве. Об этом 31 мая сообщил журналистам представитель экстренных служб города.

В течение суток 30 мая на территории Москвы сильным шквалистым ветром повалило 26 деревьев, были повреждены десять автомобилей. В течение дня 31 мая по состоянию на 15:30 мск зафиксировано падение 52 деревьев, повреждены девять автомобилей.

Пострадавших в результате падения деревьев нет. По данным синоптиков, на 07:00 мск 31 мая в городе выпало 72 мм осадков, что составляет почти полуторамесячную норму. В Москве и области ожидаются грозовые ливни, порывы ветра будут достигать 12−17 м/с.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении для Москвы и Московской области в связи с сильными ливнями, грозой и сильным порывистым ветром.

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