Гродно, Белоруссия, , 13:16 — REGNUM В Гродненской области в результате дорожно-транспортного происшествия утром 30 мая погиб 17-летний подросток, сообщает «Информационный портал города Гродно».

Авария произошла между населенными пунктами Цидовичи и Русота. Молодые люди двигались на автомобиле Ford из деревни Цидовичи в направлении деревни Русота. Во время движения транспортное средство занесло, в результате чего водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с водителем в салоне автомобиля находились 17-летний парень и девушка.

В результате ДТП 17-летний пассажир погиб, а водителя автомобиля и девушку с различными травмами доставили в больницу работники скорой помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате ДТП погиб велосипедист.