Кабул, , 11:35 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в Афганистане по меньшей мере 14 военнослужащих. Об этом 30 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, убийства силовиков происходили сразу в нескольких провинциях страны, несмотря на объявленное ранее террористами перемирие. Инциденты могут значительно усложнить урегулирование конфликта.

«Перемирие еще не закончено, были нарушения, так как это сложный процесс, требующий хорошей координации между сторонами конфликта», — отметил на своей странице в Twitter представитель советника по безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

Напомним, ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о прекращении огня в одностороннем порядке на несколько дней в связи с окончанием Рамадана.