Порт-Морсби, , 07:06 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 193 километрах к югу от Кокопо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 41,64 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Вануату. Эпицентр подземных толчков находится в 84 километрах от Порт-Вила на глубине 8,72 километров.

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