Хьюстон, США, , 22:57 — REGNUM Третий за текущий год прототип межпланетного космического корабля Starship, созданного компанией SpaceX Илона Маска, взорвался в ходе испытаний в американском штате Техас. Трансляция испытаний велась 29 мая на сайте Nasaspaceflight.com.

Как пояснялось в ходе трансляции, компания SpaceX проводила огневые испытания метанового двигателя Raptor в составе прототипа корабля Starship SN4. Испытания состоялись на частном космодроме компании в деревне Бока-Чика в штате Техас.

Через некоторое время после начала испытаний произошла утечка топлива и корабль взорвался. До этого, в 2019 году, первый прототип корабля Starship Mk1 лопнул в ходе испытаний на герметичность, Starship SN1 и Starship SN3 взорвались в ходе тестового наддува жидким азотом.

Компания SpaceX в настоящее время занимается разработкой транспортной системы, которая будет состоять из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система предназначена для доставки экипажей и грузов на Луну, Марс и на околоземную орбиту.

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