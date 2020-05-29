Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростове-на-Дону в отношении экс-главы управления ЖКХ Октябрьского района возбуждено уголовное дело. Бывшего чиновника подозревают в халатности, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела после прокурорской инспекции, которая выявила, что два многоквартирных дома на улицах Ларина и Погодина «находятся в аварийном техническом состоянии и при их эксплуатации создают угрозу жизни и здоровью проживающим гражданам». При этом власти не приняли во внимание существующую опасность для жильцов, дома не были включены в список аварийных объектов.

Тем временем жильцы оплачивали счета за капремонт, свыше 3,6 млн рублей было потрачено на проведение текущих работ.

На основании результатов проверки бывший руководитель управления ЖКХ Октябрьского района Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».