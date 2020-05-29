Амурск, Хабаровский край, , 08:08 — REGNUM В Хабаровском крае следователи начали проверку по факту хлопка газа в одном из жилых домов в Амурске, сообщает 29 мая пресс-служба регионального главного управления СКР.

Сегодня утром в квартире жилого шестиэтажного дома в Амурске произошел хлопок бытового газа, после чего начался пожар. В результате ожоги получил житель квартиры, сейчас ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, после хлопка газа произошло возгорание на площади 45 кв. метров, пострадал один человек. Пожар ликвидирован по приезде пожарных на место происшествия. Из дома были эвакуированы семь человек, они находятся в безопасности.

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