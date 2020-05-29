Амурск, Хабаровский край, , 01:58 — REGNUM В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Амурске (Хабаровский край) произошёл взрыв бытового газа, сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По предварительной информации, после взрыва произошло возгорание на площади 45 кв. метров, пострадал один человек. Пожар ликвидирован по приезду пожарных на место происшествия.

Пострадавший — мужчина, его доставили в больницу с ожогами. Из дома эвакуированы семь человек, они находятся в безопасности. В настоящее время причины произошедшего выясняются.