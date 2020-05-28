Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Осудить убийство афроамериканца Джорджа Флойда и привлечь к ответственности виновных полицейских призвала верховный комиссар Организации Объединённых наций (ООН) по правам человека Мишель Бачелет власти США. Об этом 28 мая сказано в распространённом заявлении ООН.

Бачелет отметила, что власти США должны принять меры, чтобы остановить подобные убийства и обеспечить правосудие в случае, если такое убийство произошло. Прежде всего должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, виновным в превышении полномочий и чрезмерном применении силы и вынесен приговор за совершённое преступление.

Также Бачелет высказала опасение, что при расследовании убийства, совершённого полицейскими в Миннеаполисе, это может привести к оправданию данного преступления на сомнительных основаниях.

По мнению Бачелет, нужно пристально изучить роль, которую играет расовая дискриминация в подобного рода трагедиях. Кроме того, верховный комиссар призвала протестующих в Миннеаполисе прекратить насилие, которое не поможет решить проблему, и выражать свои требования мирным путём. Полицию же Бачелет призвала к максимальной осторожности, чтобы не подогреть ситуацию ещё больше неуместным насилием.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэр Миннеаполиса попросил помощи у Национальной гвардии, чтобы пресечь беспорядки, начавшиеся в городе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.

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