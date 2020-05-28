Париж, , 15:16 — REGNUM Утечка аммиака произошла на заводе Yara во французском городе Гонфревиль-л'Орше на северо-западе страны, сообщает Le Parisien.

Известно, что инцидент привел к прекращению производства на площадке мирового лидера по производству минеральных удобрений, который поставляет 400 000 тонн аммиака в год. Пожарные были вызваны для подкрепления. Никто не пострадал.

Напомним, норвежская группа Yara International почти утроила чистую прибыль компании в 2019 году, получив 59 млн евро.