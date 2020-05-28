Петропавловск-Камчатский, 28 мая 2020, 09:11 — REGNUM На Камчатке прокуратура проверит законность добычи золота на реке Быстрая, где, по сообщениям местных жителей, уничтожен берёзовый лес, кедровый стланник, перекопаны бульдозерами места обитания редких зверей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки.
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«Будет проведена проверка законности рубки лесных насаждений, организации строительных работ, будет дана комплексная оценка соблюдения природоохранного законодательства при проведении разрешительных процедур и заключении договорных обязательств с недропользователем», — уточнили в прокуратуре Камчатского края.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки возмущены варварским уничтожением окрестностей реки Быстрая золотодобытчиками. Камчатцы переживают, что золотодобытчики начнут загрязнять реку вредными отравляющими веществами, как это не раз было при добыче полезных ископаемых в Якутии, Приамурье, Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока.