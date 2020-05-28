Петропавловск-Камчатский, , 08:49 — REGNUM Популярный туристический маршрут на Камчатке в район красивейшей реки Быстрая перерыла и полностью уничтожили тяжелая техника. Возмущенные жители пишут жалобы в СМИ.

Читайте также: В Петропавловске-Камчатском берег моря усыпан крабами

Как сообщило ИА Кам 24 , видео прислал в редакцию возмущенный до глубины души читатель.

«Я был там в прошлом году, в этом опять решил поехать. Там было одно их самых красивых мест — река, берёзовая роща, кедровый стланник. Туда туристические группы прибывали на третий день сплава по реке Быстрая. Там за медведями можно было понаблюдать, встретить соболя, выдру. Мы там видели, как лоси переплывают реку. А сейчас там — карьер! Страшно представить, какой урон нанесен. Будем теперь не медведей и лосей наблюдать, а бульдозеры!», — негодует житель Камчатки.

Как выяснило издание, работы в заповедной местности ведёт ООО «Дальстрой».

Региональный министр экологии и природных ресурсов Алексей Кумарьков объяснил, что от него ничего не зависит.

«Лицензия выдана Роснедрами. ООО «Дальстрой» выиграло тендер на пользование недрами с целью разработки и добычи рассыпного золота. Всё ли было сделано по-закону? Думаю, что да. Хотя это не относится к моим полномочиям. Как я к этому отношусь? Негативно. Разработка россыпи возле такой уникальной реки — это совсем не то, что нужно краю. Сейчас, как минимум, нужно обеспечить минимизацию вреда и жесткий государственный контроль», — сказал министр.

Ещё год назад «Дальстрой» направлял в администрацию Усть-Большерецкого района Камчатки письмо с просьбой поддержать проект по золотодобыче. Однако районные власти ответили отказом.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Камчатки берег моря оказался усыпан крабами. Местные жители предположили, что это либо сброшенный браконьерами улов, либо итог загрязнения моря нерадивыми моряками.