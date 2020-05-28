Томск, , 08:58 — REGNUM Спасатели МЧС ликвидировали пожар в крупном торговом центре в Томске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Пожар в торговом центре в Томске Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Сообщение о возгорании в здании ТЦ на ул. Герцена поступило 28 мая в 06:52 по местному времени. На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шёл густой чёрный дым.

В здании находился только охранник, так как пожар произошёл в нерабочее время.

Спасатели работали в специальном снаряжении, потому что помещение было сильно задымлено токсичными продуктами горения. Пожар ликвидировали в 08:36 на площади 200 кв. м. Горели текстильная продукция, отделка стен, мебель. Пострадавших нет, уточнили в МЧС.

С огнём боролись более 60 человек, применялось 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в городе Гатчина загорелось пустующее здание торгового центра. Пожар ликвидировали.

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