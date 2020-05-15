Гатчина, Ленинградская область, , 02:11 — REGNUM Пожар, охвативший площадь в 530 квадратных метров в здании торгового комплекса в Гатчинском районе Ленинградской области, полностью ликвидирован, 14 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщения о пострадавших не поступали. К тушению пожара были подключены 18 человек и шесть единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в городе Гатчина на улице Воскова д. 1Б загорелось пустующее здание торгового центра.

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