Сеул, , 08:10 — REGNUM 27 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,8 балла произошло в 19:23 по местному времени в 17 км к юго-юго-запалу от мэрии города Кимчхон провинции Кёнсан-Пукто. Очаг залегал на глубине 6 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Известно, что последнее землетрясение в данном регионе произошло в феврале текущего года, его магнитуда была менее двух.

Отмечается, что в текущем году на Корейском полуострове произошло 29 землетрясений, магнитуда которых была два или более.