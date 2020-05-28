Якутск, , 04:48 — REGNUM В Якутии на 28 мая тушат пять лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Очаги возгорания зарегистрированы в Жиганском, Усть-Майском, Нюрбинском, Сунтарском районах и в Якутске на общей площади 364,20 га.

За прошедшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров.

На тушение огня привлечены 94 человека, в том числе 24 парашютиста и десантника-пожарных, 39 работников наземной охраны лесов, четыре работника лесничеств, 27 человек из числа местного населения, задействовано 16 единиц лесопожарной техники.

По версии пожарных, лес горит в Жиганском и Усть-Майском улусах — из-за грозы, в остальных случаях — по вине человека.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда Якутии под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз пять термоточек в Эвено-Бытантайском и Томпонском районах на общей площади 129,00 га. Потушено два лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», 65 лесных пожаров общей площадью 2725 га ликвидировано в России за 27 мая.