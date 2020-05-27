Москва, , 22:32 — REGNUM Шестерых человек, подозреваемых в стрельбе возле жилого дома, задержали сотрудники полиции в Московской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Чехове возле жилого дома на улице Энергетиков. Информация о стрельбе поступила от жильцов дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, предъявить документы отказались, законным требованиям сотрудников полиции не подчинялись.

Шестеро молодых людей были задержаны и доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Предполагается, что стрельба велась из охолощенного автоматического оружия, которое было изъято и отправлено на экспертизу.

По факту произошедшего в отношении одного из предполагаемых участников инцидента было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ещё пятеро молодых людей будут привлечены к административной ответственности.

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