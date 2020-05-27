Джакарта, , 12:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии, сообщает Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в среду, 27 мая, в 14:46 по местному времени.

Эпицентр находился в 129 км к северо-востоку от острова Сангихе не глубине 175 км.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в районе Бантул включило сирены в память о землетрясении силой 5,9 балла по шкале Рихтера, которое произошло 27 мая 2006 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии включили сирены в память о землетрясении 2006 года