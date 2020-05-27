Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала группу граждан, подозреваемых в кражах денежных средств с банковских карт примерно 200 человек, на сумму около 20 млн рублей. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как следует из сообщения, подозреваемые использовали приём с рассылкой СМС сообщений якобы от лица банка. Пострадавшие получали текст «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону …». После чего попавшиеся на уловку мошенников жертвы перезванивали по указанному номеру, сообщали свои банковские реквизиты и лишались своих средств.

«В ходе обысков по адресам проживания фигурантов и в колл-центре изъято 1,5 тыс. сим-карт, мобильные телефоны, GSM-модемы, портативные компьютеры, смартфоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое задержанных заключены под стражу, а трое помещены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».