Еравнинский район, Бурятия, , 07:01 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки велись работы по тушению семи лесных пожаров на общей площади 189 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, огонь бушевал на территории шести районов.

В борьбе с возгораниями приняло участие 170 человек, задействовано 30 единиц техники. В результате были ликвидированы четыре пожара в Джидинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах. Ещё одно возгорание в Еравнинском районе было локализовано.

В настоящее время пожарные продолжают бороться с огнём в Еравнинском и Баунтовском районах.

«Кроме того, на территории Баунтовского и Муйского районов под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находятся 3 термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует», — отметили в агентстве.

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