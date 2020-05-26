Хоринский район, Бурятия, , 13:11 — REGNUM В Бурятии с начала пожароопасного периода возбудили 18 уголовных дел из-за природных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в результате лесному фонду был причинён ущерб в размере более 53 млн рублей.

Основными причинами пожаров остаются нарушение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнём. По трём уголовным делам в Еравнинском и Хоринском районах виновные уже установлены.

«Подозреваемые признали свою вину и в содеянном раскаялись, в двух случаях возместили причиненный ущерб. За совершение преступлений им грозит лишение свободы сроком до 3-х лет», — отметили в управлении.

Спасатели напомнили жителям о действии на территории республики особого противопожарного режима. Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни здесь ожидается ухудшение погоды. При этом в большинстве районов Бурятии сохраняется высокий класс пожарной опасности.

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