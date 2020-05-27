Новосибирск, , 05:32 — REGNUM Депутат городского совета Новосибирска Дмитрий Червов попал в ДТП. Он был за рулём мотоцикла, который столкнулся с легковым автомобилем. Сейчас мужчина находится в реанимации.

По словам источников портала «Сиб.фм», Червов в коме.

«Как уточнил собеседник, Червов не получил переломов, а ударился головой при столкновении», — уточняет СМИ.

По данным «Вестей Новосибирска», ДТП произошло 26 мая в 16:30 — у дома №48 на улице Планировочной мотоциклист врезался сначала в автомобиль Honda Odyssey, а потом — в столб.