Москва, , 01:21 — REGNUM Сотрудники ФБУ «Авиалесохрана» за сутки ликвидировали в РФ 57 пожаров в лесах общей площадью почти 1 369 гектаров, 27 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, на территории страны продолжают полыхать еще 69 лесных пожаров на площади 17 595 гектаров, которые активно тушат спасатели. Наибольшая доля горящих лесов приходится на Красноярский край — 5 676 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от пожаров в лесах Бурятии составил более 53 млн рублей.

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