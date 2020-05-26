Манила, , 23:56 — REGNUM Женщина погибла, пытаясь спасти щенков из горящего частного дома на Филиппинах. Об этом 26 мая сообщает портал Daily Mail.

Трагедия произошла в городе Баколод в провинции Западный Негрос. 36-летняя женщина спасала находившихся в горящем доме собак, которые были заперты в клетках. Она вбежала в дом и вывела троих щенков, а потом пошла в дом за другими собаками.

Из-за сильного задымления женщина надышалась продуктами горения и потеряла сознание. Её тело спасатели обнаружили уже после ликвидации пожара. Пятеро из шести щенков. которых хозяйка пыталась спасти, тоже погибли. Одного щенка удалось спасти.

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