Ла-Пас, , 23:42 — REGNUM Более 30 случаев заражения коронавирусом выявлено в одной из тюрем Боливии. Об этом 26 мая сообщает газета El Deber.

Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у более 30 заключённых тюрьмы Пальмасола в департаменте Санта-Крус. Заражение коронавирусом подозревают ещё у 103 человек, содержащихся в пенитенциарном заведении.

В настоящее время все заключённые с выявленным и ещё не подтверждённым заражением коронавирусом изолированы. Родственники заключённых заявили властям, что увеличения числа случаев заражения удалось избежать благодаря грамотным действиям руководства тюрьмы и мерам, предпринятым властями.

Отмечается, что в тюрьме Пальмасола, которая является крупнейшей тюрьмой в стране, две недели назад были зафиксированы три случая летального исхода среди заключённых, у которых было выявлено заражение коронавирусом. В других тюрьмах Боливии случаев заражения SARS-CoV-2 выявлено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Боливии заражение коронавирусом было выявлено у более 71 сотрудника полиции.

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