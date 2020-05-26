Москва, , 22:38 — REGNUM Четверо котят были спасены сотрудниками МЧС из пожара на западе Москвы. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло вечером 26 мая в одноэтажной деревянной постройке хозяйственного назначения на западе Москвы. По прибытии на место происшествия спасатели увидели густой дым, который валил из отдельно стоящего здания.

Сотрудники МЧС немедленно приступили к ликвидации пожара, часть спасателей отправилась в соседнее здание, где наблюдалось сильное задымление. В ходе разведки внутри здания огнеборцы обнаружили четверых маленьких котят, которые пищали и в страхе прижимались друг к другу.

Пожарные незамедлительно вынесли животных на свежий воздух, где их жизням уже ничто не могло угрожать. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, площадь возгорания составила 15 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

Спасённых котят забрал к себе неравнодушный местный житель.

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