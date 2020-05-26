Екатеринбург, , 20:24 — REGNUM В Екатеринбурге пожарные справились с огнём на бульваре Культуры. Горела неэксплуатируемая часть здания, принадлежащего Екатеринбургской академии современного искусства, сообщает свердловское управление МЧС.

Площадь огня достигла 700 кв. метров. Пламя быстро распространилось через пустотные перекрытия и перегородки. Тем не менее пожарные смогли не пропустить его в эксплуатируемые помещения здания, а также в вплотную примыкающий к нему духовный центр.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл вечером 26 мая.

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