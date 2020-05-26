Горно-Алтайск, , 12:29 — REGNUM Многие заражённые коронавирусом отказываются от госпитализации, утверждая, что здоровы. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, это происходит из-за того, что начальная стадия COVID-19 у большинства носителей протекает легче, чем грипп.

Между тем в этом коварство нового вируса, утверждают специалисты, поскольку в это время вирус усиленно размножается, поражая организм, в том числе и лёгкие.

В управлении рассказали об одном случае, когда родители с коронавирусом категорически отказывались госпитализировать детей, несмотря на положительные тесты на SARS-CoV-2. В результате они всё же были госпитализированы по решению суда.

«А на следующий день выяснилось, что у обоих детей — пневмония. Как обернулось бы заболевание, если дети остались бы дома, в далеком горном селе — сказать трудно…» — отметили в управлении.

Напомним, у заражённых коронавирусом в Горном Алтае развивается пневмония почти в два раза чаще, чем в среднем по России. Как сообщало ИА REGNUM, из 105 пациентов пневмония выявлена у 40 человек.

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