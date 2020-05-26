Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Площадь пожара на складе по производству пластиковых изделий в Батайске Ростовской области составила 400 кв. метров. Об этом ИА REGNUMсообщили в региональном управлении МЧС РФ 26 мая.

В Батайске вспыхнул пожар Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

«В связи с угрозой распространения пожара на соседние строения объявлен ранг пожара 1 БИС. В 10:28 мск ранг пожара увеличен до второго номера. По предварительной информации пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что к месту происшествия прибыли 68 человек и 15 единиц спецтехники.

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