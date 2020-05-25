Кызыл, , 08:14 — REGNUM В Туве скончалась 64-летняя женщина, поступившая в инфекционный стационар 21 мая в крайне тяжелом состоянии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, у неё были выявлены двусторонняя внебольничная пневмония тяжёлой степени, ОРДС, а также хроническое заболевание почек.

«Анализ на новую коронавирусную инфекцию отобран, но пока находится в работе. Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы», — отметили в минздраве.

До тех пор официально в республике числится один умерший пациент с коронавирусом. Им стала 68-летняя женщина, госпитализированная с тяжёлыми ожогами. Она умерла 12 мая.

При этом 18 мая в Улуг-Хемском районе скончался ещё один пациент с COVID-19. В больнице он лечился от тяжёлой формы цирроза печени. Патологоанатомическая экспертиза в качестве причины смерти назвала цирроз печени.

Напомним, ранее с подтверждённым диагнозом COVID-19 был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу глава Тувы Шолбан Кара-оол. Как сообщало ИА REGNUM, кроме него в больнице лежат председатели администраций Танды, Улуг-Хема и другие чиновники.

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