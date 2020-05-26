Прибайкальский район, Бурятия, , 09:02 — REGNUM В Бурятии привлекли к административной ответственности жителя Иволгинского района, который после прибытия из Якутии был помещён в обсерватор в селе Ярцы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республику он прибыл 9 мая.

Ему было предписано находиться под наблюдением с 9 по 22 мая. 15 мая он самовольно нарушил режим самоизоляции. Как отмечается, он спустился с балкона второго этажа и отправился гулять по территории, прилегающей к учреждению.

По его словам, он попросил купить себе алкоголь случайного прохожего, находившегося рядом с оградой. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был задержан сотрудниками полиции, которые передали его обратно медикам.

«В присутствии медперсонала и правоохранителей нетрезвый гражданин начал выражался нецензурной бранью, мешал работе медиков, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, не реагировал», — добавили в штабе.

Однако после нескольких замечаний он всё же вернулся в свою комнату. По выходу из учреждения 23 мая на него были составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и мелкое хулиганство, по которым мужчина оштрафован на 16,5 тыс. рублей.

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