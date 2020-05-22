Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM Участником инцидента с нападением на медработников в обсерваторе в посёлке Сотниково под Улан-Удэ стал гражданин Китая с видом на жительство в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии.

Всего из КНР в республику прибыли десять человек, из них восемь местных жителей, а также двое иностранцев. 18 мая медсёстры столкнулись с агрессивным поведением одного из них.

«После завершения изоляции для него будет определена мера ответственности в рамках законодательства», — отметили в минздраве.

Напомним, после инцидента было принято решение усилить охрану всех обсерваторов в республике. В учреждениях установлены тревожные кнопки, по сигналу которых должны прибывать группы быстрого реагирования.

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