Москва, , 02:50 — REGNUM В России за последние сутки было потушено 58 пожаров в лестной местности общей площадью 1 885 гектаров, 26 мая сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

При этом продолжается работа по ликвидации еще 64 лесных пожаров на площади 13 052 гектара. Большая их часть приходится на Красноярский край — 4 761 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Хакасии из-за пожаров в лесах был объявлен особый противопожарный режим, действующий до 31 мая включительно.

Читайте ранее в этом сюжете: Особый противопожарный режим в Хакасии будет действовать до лета