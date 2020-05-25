Москва, , 23:31 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено сотрудниками правоохранительных органов по факту драки между пассажирами на борту авиарейса, следовавшего из Сочи в Москву. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, инцидент произошёл 24 мая в московском аэропорту «Домодедово» после посадки самолёта, прибывшего из Сочи. Во время стоянки авиаборта и подготовки к высадке пассажиров один из мужчин случайно задел сидевшего пассажира.

Между мужчинами 2001 и 1986 годов рождения возникла словесная перепалка, перешедшая в драку. Оба нарушителя были задержаны и доставлены для дальнейшего разбирательства в дежурную часть. По факту драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, следователи проводят ряд необходимых мероприятий, опрашиваются очевидцы, идёт оценка материального ущерба, причинённого авиакомпании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о конфликте, вспыхнувшем между пассажирами на борту самолёта, следовавшего из Сочи в Москву.

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