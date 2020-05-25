Иерусалим, , 18:17 — REGNUM Мужчина, вооружённый ножом, напал на сотрудников полиции в Иерусалиме. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба полиции.

По информации пресс-службы, мужчина 30-ти лет, проживающий в Иерусалиме, напал на сотрудников полиции с ножом и газовым баллончиком. Один из полицейских получил лёгкое ранение.

Сотрудники правоохранительных органов в ответ открыли огонь. Нападавший получил ранение и был госпитализирован. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжёлое.

Личность нападавшего установлена, по предварительным данным, он является жителем арабских кварталов в Иерусалиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Дагестане после ликвидации шести боевиков.

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