Белгород, , 13:28 — REGNUM Немецкая овчарка напала на трёхлетнего ребёнка на одной из улиц частного сектора в городе Старый Оскол Белгородской области. Мальчика с рваными ранами госпитализировали в больницу, сообщили 25 мая в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, мама с ребёнком вышли на прогулку. Женщина услышала лай собаки и поспешила с сыном перейти на другую сторону улицы. Однако из двора частного дома выбежала немецкая овчарка и набросилась на малыша. В этот момент владелец окликнул животное и собака вернулась. Ребенка госпитализировали с рваными ранами. По заключению медицинских работников, его здоровью причинён тяжкий вред.

В отношении владельца собаки возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.