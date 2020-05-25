Новосибирск, , 13:15 — REGNUM В Новосибирской области в прошедшие выходные дни произошло 55 пожаров. Причина большинства из них — короткое замыкание электропроводки и неправильное устройство печей и дымоходов. Пожарные спасли двух человек, ещё двое были травмированы, один погиб.

«Днем 23 мая в оперативную службу поступило сообщение о дыме из капитального гаража, находящегося в Советском районе Новосибирска, — отметили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. — В ходе проведения осмотра помещения в смотровой яме был обнаружен мужчина 1955 года рождения без признаков жизни. По установленной информации, погибший производил копчение рыбы в смотровой яме гаража. На реагирование привлекались восемь человек и две единицы техники».

Вечером того же дня возгорание на балконе многоэтажки в Кировском районе Новосибирска привело к массовой эвакуации. До прибытия пожарных по лестничной клетке самостоятельно эвакуировались 30 человек, в том числе пять детей.