Якутск, , 06:35 — REGNUM По заключению МЧС Якутии, паводковая ситуация в республике развивается в соответствии с прогнозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Основное внимание приковано к реке Колыме. Вместе с тем угрозы для населённых пунктов и объектов экономики нет.

Активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Булунского и Жиганского районов. Уровень воды составляет 1780 см, критической отметки нет, наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 195 км, за сутки он продвинулся на 95 км.

На реке Колыме ледоход проходит по территории Нижнеколымского района. Уровень воды составляет 260 см. Наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 60 км. За сутки ледоход продвинулся на 70 км.

На реке Оленек уровень воды составляет 1208 см, критической отметки нет, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 696 км. За сутки ледоход продвинулся на 626 км.

На реке Яне активная фаза ледохода проходит по территории Усть — Янского района. Уровень воды составляет 1149 см, при критической отметке 1200 см. Протяженность ледохода составляет 63 км, за сутки он продвинулся на 63 км.

На реке Индигирка ледоход проходит по территории Абыйского района. Протяженность ледохода составляет 100 км, за сутки он продвинулся на 50 км.

По информации спасателей, на территории Среднеколымского и Верхнеколымского районов отработали 24 мая две оперативные группы: 20 человек и 2 единиц техники. Запланировано применение авиации МЧС России для проведения гидрологической разведки по маршруту город Среднеколымск — в радиусе 50 км.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть населённых пунктов остаются подтопленными в результате паводков в Ненецком автономном округе.