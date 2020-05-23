Нарьян-Мар, , 20:53 — REGNUM Территории шести населённых пунктов остаются подтопленными в результате паводков в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Подтопленными на сегодняшний день остаются населённые пункты: село Великовисочное, деревня Лабожское, деревня Тошвиска, деревня Щелино, посёлок Харута, село Оксино.

Уровень воды на реке Печора в районе села Великовисочное превышает неблагоприятную отметку на 125 см, уровень воды на реке Адзъва в районе посёлка Харута превышает неблагоприятную отметку на 19 см, а на реке Печора уровень воды в районе села Оксино ниже неблагоприятной отметки на 11 см.

В муниципальном округе «Великовисочный сельсовет», введён режим чрезвычайной ситуации, в муниципальном округе «Хоседа-Хардский сельсовет» введён режим повышенной готовности.

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