Тегеран, , 17:41 — REGNUM Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе Ирана достигло 16. Об этом 24 мая сообщается на сайте иранской службы скорой медицинский помощи.

«Одному человеку была оказана помощь на месте, еще 15 человек были направлены в медцентры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, ранее госпитализированные уже выписаны из больниц. В медслужбе подчеркнули, что травмы были получены во время бегства, вызванного испугом.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано 24 мая в 13:41 (12:11 мск) в иранской провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Эпицентр находился на расстоянии в 14 километрах от населенного пункта Догонбадан, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

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