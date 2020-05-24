Джакарта, , 14:28 — REGNUM Загадочный объект, появившийся в небе Соло, упал в деревне Давунг в округе Сраген в Индонезии, сообщает Detik.

Этот загадочный объект оказался похож на гигантский китайский фонарик.

По словам очевидцев, объект изготовлен из прозрачного пластика, собранного с помощью клейкой ленты. Его форма напоминает фонарь. Внизу этого объекта был сосуд, наполненный тканью, смоченной в дизельном топливе.

Издание отмечает, что этот таинственный объект издавал свет, так что немало жителей принимали его за звезду. Предположительно, свет исходил от горючего материала, который поднимал фонарь на высоту.

«Было видно около восьми подобных предметов в небе. Один из них упал, остальные перемещаются на запад», — рассказал очевидец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил медицинских работников, которые борются с пандемией в разгар празднования Ид-аль-Фитр.

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