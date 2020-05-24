Гомель, Белоруссия, 24 мая 2020, 11:44 — REGNUM Житель города Речица Гомельской области Белоруссии запер в доме двух женщин, подозреваемых в краже. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе министерства внутренних дел.
Инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к своей 77-летней тете. Подойдя к дому он увидел в окне свет и через окно разглядел двух женщин неславянской внешности, которые в перчатках обыскивали шкафы и перебирали вещи в доме. Рядом хозяйку дома мужчина не увидел.
В связи с увиденным мужчина запер входную дверь и вызвал милицию. Женщины просили его выпустить их из дома, но он дождался сотрудников милиции.
Подозреваемыми в краже оказались жительницы близлежащих деревень 26 и 38 лет, младшая из которых была ранее судима за кражу.
Женщины подозреваются в попытке похитить серебряное кольцо, наручные часы и продукты.
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