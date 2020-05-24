Соледар, ДНР, 24 мая 2020, 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 18 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм.
В результате обстрела объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время эвакуации жителей посёлка шахты 6/7, который обстреляли боевики ВСУ, погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.
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