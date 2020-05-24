Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 36 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 24 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 18 мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7), Крутая Балка, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Жертв среди мирных жителей ДНР удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время эвакуации жителей посёлка шахты 6/7, который обстреляли боевики ВСУ, погиб военнослужащий Народной милиции ДНР.

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